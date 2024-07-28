أيقونة معمارية عالمية.. أمير الرياض ونائبه يؤكدان أهمية استاد الملك سلمان في تعزيز ريادة المملكة

ثمّن أميرُ منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض؛ دعمَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، في كل ما يعزز مكانة المملكة وريادتها الرياضية.