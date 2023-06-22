بـ20 لغة عالمية.. شؤون الحرمين تستكمل استعداداتها لبث خطبة يوم عرفة

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استكمال استعدادات الرئاسة لبث خطبة عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفة خلال حج هذا العام 1444 هـ بعشرين لغة عالمية هي: الفرنسية، الإنجليزية، الفارسية، الأوردو، الهوسا، الروسي، التركي، البنجابي، الصيني، ملايو، السواحلية، الإسبانية، البرتغالية، الأمهرية، الألمانية، السويدية، الإيطالية، المالايالامية، البوسنة، الفلبينية.