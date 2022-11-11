تنويع وتطوير.. مندوب السعودية لدى "التعاون الإسلامي" يلتقي نظيره العراقي

استقبل المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني بمقر مندوبية المملكة العربية السعودية في فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى المنظمة وقنصلها العام في جدة، السفير محمد سمير النقشبندي.