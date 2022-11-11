تنويع وتطوير.. مندوب السعودية لدى "التعاون الإسلامي" يلتقي نظيره العراقي

استقبل المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني بمقر مندوبية المملكة العربية السعودية في فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى المنظمة وقنصلها العام في جدة، السفير محمد سمير النقشبندي.
وبحث اللقاء سبل مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور لدعم العمل الإسلامي المشترك في إطار منظمة التعاون الإسلامي، والتأكيد على دور المنظمة وموقعها الريادي لاسيما في ظل التحديات المعاصرة، كما بحث اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتبادل وسُبل تعزيز التعاون في القضايا ذات العلاقة بالمنظمة وأجهزتها المتعددة.
كما تطرق الجانبان، خلال اللقاء، للسبل والوسائل الكفيلة للارتقاء بالجهود المشتركة بتعزيز وتنويع مجالات التعاون لخدمة المنظمة وتطوير العمل الإسلامي المشترك ودعم الدور الذي تضطلع به المنظمة وأجهزتها المختلفة في إطار العمل المتعدد تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.