دخلُها 12 ألفًا شهريًّا والنساء يفضلنها.. سعودية تروي قصة عملها بتطبيقات التوصيل

وعن الدخل الشهري الذي تُحققه من العمل؛ أوضحت سارة أنها تجني في المتوسط 300 إلى 400 ريال يوميًّا من العمل لمدة 4 إلى 5 ساعات يوميًّا؛ مما يمكن أن يصل إلى دخل شهري يقارب 12 ألف ريال؛ حيث تصف هذا الدخل بأنه "إضافي ممتاز"، خصوصًا أنه يأتي من عمل غير ثابت وبمرونة تامة.