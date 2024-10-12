دخلُها 12 ألفًا شهريًّا والنساء يفضلنها.. سعودية تروي قصة عملها بتطبيقات التوصيل

تعتبر الشابة السعودية سارة، واحدةً من العديد من المواطنات والمواطنين الذين اختاروا العمل في تطبيقات التوصيل كوسيلة لتحقيق دخل إضافي.
وتفصيلًا، فضّلت سارة التي تجيد قيادة السيارة، الانضمام إلى هذا المجال لتعويض فترة الفراغ واستغلال وقتها بشكل أفضل؛ حيث تقول: "ما عندي وظيفة حاليًا، ففكرت في الانضمام إلى تطبيقات التوصيل. هو عمل مرن ومناسب، يمكنني العمل في الوقت الذي يناسبني".
وتشير إلى أن العمل كسائقة يوفر خصوصية وراحة للسيدات اللواتي يفضلن السفر مع سائقة امرأة؛ خاصة أن الكثير منهن يشعرن بالأمان والراحة في الحديث والاسترخاء أثناء الرحلة.
وعن الدخل الشهري الذي تُحققه من العمل؛ أوضحت سارة أنها تجني في المتوسط 300 إلى 400 ريال يوميًّا من العمل لمدة 4 إلى 5 ساعات يوميًّا؛ مما يمكن أن يصل إلى دخل شهري يقارب 12 ألف ريال؛ حيث تصف هذا الدخل بأنه "إضافي ممتاز"، خصوصًا أنه يأتي من عمل غير ثابت وبمرونة تامة.
ولفتت "سارة" إلى أن النساء يفضلن الركوب مع سائق امرأة، وقالت: "هذا يمنحنهن مزيدًا من الخصوصية والراحة في الحديث".
ووفقًا لتقرير إحصائي صادر عن هيئة النقل، بلغ عدد السائقين والسائقات النشطين في تطبيقات التوصيل خلال العام الماضي حوالى 260 ألف شخص؛ مما يعكس تزايد الإقبال على هذه الفرصة كخيار اقتصادي مرن للكثيرين.