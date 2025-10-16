"وقاء" يدعو لإبداء المرئيات حول مشروع شروط استيراد وتداول شتلات البن في المملكة
دعا المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) العموم والجهات الحكومية إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حول مشروع "شروط استيراد وتداول شتلات البن في المملكة"، عبر منصة "استطلاع".
وأوضح المركز أن المشروع يهدف إلى إعداد متطلبات الصحة النباتية الخاصة باستيراد ونقل شتلات البن داخل المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية المرتبطة بقطاع البن وتنمية إنتاجه المحلي، وضمان التزام عمليات الاستيراد والنقل بأفضل الممارسات العلمية والصحية.
وبيّن "وقاء" أن المشروع يتضمن وضع ضوابط واضحة لاستيراد وتداول ونقل الشتلات، بما يضمن سلامتها ومأمونيتها وملاءمتها للبيئة المحلية، إضافةً إلى تعزيز الجهود الوطنية لحماية المحاصيل الزراعية وتنمية إنتاج البن السعودي.
ودعا المركز جميع المهتمين من الأفراد والجهات ذات العلاقة إلى المشاركة بإبداء ملاحظاتهم قبل اعتماد المشروع بشكل نهائي، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.