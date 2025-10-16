"وقاء" يدعو لإبداء المرئيات حول مشروع شروط استيراد وتداول شتلات البن في المملكة

وأوضح المركز أن المشروع يهدف إلى إعداد متطلبات الصحة النباتية الخاصة باستيراد ونقل شتلات البن داخل المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية المرتبطة بقطاع البن وتنمية إنتاجه المحلي، وضمان التزام عمليات الاستيراد والنقل بأفضل الممارسات العلمية والصحية.