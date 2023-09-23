بحزمة متنوعة من الفعاليات.. احتفالات اليوم الوطني بالجبيل الصناعية تجذب الزوّار

وشهد اليوم الأول إقامة فعالية الطيران الشراعي، وفعالية سارية عَلم، وفعالية نحلم ونحقق بمرسى الغانم، وفعاليات غاليريا مول، وفعالية ذا موف، إضافة إلى فعالية نحلم ونحقق بمركز الصدفة النسائي، إلى جانب معرض للفنون التشكيلية، وعروض للسيارات الكلاسيكية وعرض للطفل، وفعاليات شاطئ بنانا.