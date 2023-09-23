بحزمة متنوعة من الفعاليات.. احتفالات اليوم الوطني بالجبيل الصناعية تجذب الزوّار

تواصل فعاليات اليوم الوطني الـ 93 في مدينة الجبيل الصناعية، جذب الزوّار والمحتفلين بهذه الذكرى الغالية، حيث يُقام أكثر من 30 فعالية مختلفة وسط حضور كثيف.
وتستمر الفعاليات التي تنظّمها الهيئة الملكية بالجبيل حتى 30 من سبتمبر الجاري، في ظل حرص المنظمين على تنويع الأنشطة.
وشهد اليوم الأول إقامة فعالية الطيران الشراعي، وفعالية سارية عَلم، وفعالية نحلم ونحقق بمرسى الغانم، وفعاليات غاليريا مول، وفعالية ذا موف، إضافة إلى فعالية نحلم ونحقق بمركز الصدفة النسائي، إلى جانب معرض للفنون التشكيلية، وعروض للسيارات الكلاسيكية وعرض للطفل، وفعاليات شاطئ بنانا.
ينطلق اليوم السبت الأوبريت الوطني للقوات البحرية بالمركز الثقافي بالفناتير، مع عروض القوات البحرية بالمنطقة الشرقية، ومعرض القوات البحرية، ومسيرة القوات البحرية، ومسيرة 93 دراجاً.
وتشمل الفعاليات مسيرة الفروسية، ومسيرة الجوّالة، ومسيرة الأمن الصناعي والسلامة، ومعرض فنون الظل، وعرض السيارات والدراجات الكلاسيكية، إضافة إلى فعالية كنان بمركز الحويلات التجاري وغيرها من الفعاليات المتنوعة.
وتهدف الهيئة الملكية بالجبيل، من خلال هذه الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني 93، إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء لهذا الوطن الغالي، وتوفير بيئة اجتماعية حاضنة وجاذبة بما يتوافق مع متطلبات جودة الحياة، ويحقّق التنمية المستدامة في المدينة.