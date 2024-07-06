حرس الحدود بجازان يقبض على مخالفيْن لتهريبهما 40 كجم من القات في قطاع الدائر

نفّذت دوريات حرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، عمليتين ناجحتين لمنع تهريب كمية من القات وترويج كمية من أقراص الإمفيتامين في جازان والمدينة المنورة.
وتفصيلًا، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (40) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي الواقعة الثانية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على وافد نازح ومواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما (75.600) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.
وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.