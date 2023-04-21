وزير الخارجية ونظيره البريطاني يشددان على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة

وناقش الجانبان خلال الاتصال مجريات الأحداث في جمهورية السودان، مع التشديد على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاهية السودان وشعبه الشقيق.