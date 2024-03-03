"الأول للاستثمار" تفوز بجائزة "أبرز مدير أصول لسنة 2023"

وتسعى شركة "الأول للاستثمار" لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات الاستثمارية من خلال فريقها المختص، لتوفير حلول استثمارية متكاملة عبر إدارتها لعدد من المنتجات الاستثمارية التقليدية والمتوافقة مع الشريعة والتي توفر للمستثمرين فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال مجموعة من الصناديق الاستثمارية المتنوعة.