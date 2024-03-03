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"الأول للاستثمار" تفوز بجائزة "أبرز مدير أصول لسنة 2023"
فازت شركة "الأول للاستثمار" بجائزة "أبرز مدير أصول لسنة 2023" من قِبَل جوائز السوق المالية السعودية "تداول"؛ وذلك خلال الحفل الذي أقيم في ملتقى السوق المالية السعودية 2024 في الرياض.
وبهذه المناسبة، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، علي آل منصور: "نحن فخورون بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة من قِبَل السوق المالية السعودية، والتي تعكس حرصنا والتزامنا التام نحو تقديم أفضل الخدمات والمنتجات الاستثمارية في السوق".
وتسعى شركة "الأول للاستثمار" لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات الاستثمارية من خلال فريقها المختص، لتوفير حلول استثمارية متكاملة عبر إدارتها لعدد من المنتجات الاستثمارية التقليدية والمتوافقة مع الشريعة والتي توفر للمستثمرين فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال مجموعة من الصناديق الاستثمارية المتنوعة.