جناح مركز البحرين للصقور في المزاد الدولي يميط اللثام عن 7 صقور مميزة

وأفاد "السبيعي" بأنه يشارك في المزاد منذ النسخة الأولى، ويلاحظ بشكل دقيق التطور الكبير الذي يشهده هذا الحدث سواءً من ناحية التنظيم أو التسهيلات المقدمة من قبل نادي الصقور السعودي، أو حتى من ناحية الإقبال، مشيرًا إلى أن المزاد يشهد في نسخته الحالية حركة مبيعات كبيرة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير والجهد الذي يقوم به نادي الصقور السعودي.