جناح مركز البحرين للصقور في المزاد الدولي يميط اللثام عن 7 صقور مميزة

شهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، زيادةً في توافد مزارع إنتاج الصقور العالمية للمشاركة في نسخته الثالثة، والتي ينظمها نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال مدينة الرياض حتى 25 أغسطس الحالي، بمشاركة أفضل مزارع إنتاج الصقور حول العالم.
ودشّن مركز البحرين للصقور جناحه بالمزاد من خلال عرض سبعة صقور مميزة، رغم مضيّ نحو 13 يومًا على انطلاقة المزاد.
وأوضح ماجد السبيعي وكيل المركز أن المشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير مهمة جدًا لكل منتجي الصقور حول العالم.
وأفاد "السبيعي" بأنه يشارك في المزاد منذ النسخة الأولى، ويلاحظ بشكل دقيق التطور الكبير الذي يشهده هذا الحدث سواءً من ناحية التنظيم أو التسهيلات المقدمة من قبل نادي الصقور السعودي، أو حتى من ناحية الإقبال، مشيرًا إلى أن المزاد يشهد في نسخته الحالية حركة مبيعات كبيرة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير والجهد الذي يقوم به نادي الصقور السعودي.
وأكد أن هنالك توافدًا كبيرًا من محبي الصقور، فالمزاد يقدم خدمة كبيرة للصقارين من خلال توفير أفضل أنواع السلالات تحت مظلة واحدة، مقدمًا شكره لنادي الصقور السعودي على الخدمات الكبيرة التي يقدمها للمشاركين في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور.
يشار إلى أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور أصبح سوقًا مميزة ومهمة لكل مراكز ومزارع الإنتاج المحلية والعالمية، إذ يوفر فرصًا تجارية جديدة للصقارين المحترفين من خلال عرض أفضل سلالات الصقور، وقد حقق في النسختين السابقتين مبيعات تجاوزت 10 ملايين ريال لقاء أكثر من 800 صقر.
ويقدم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بنسخته الثالثة للصقارين والمهتمين، مئات الصقور من نخبة السلالات، في حدث هو الأضخم من نوعه في المنطقة، حيث يوفر سوقًا موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، ويحافظ على تراث وتقاليد الصقارة وتعزيزها على مستوى المملكة، كما يدعم مزارع الإنتاج، سعيًا إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للصقور والصقارين.