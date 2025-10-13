المسند يوضح أسباب اختلاف الحسابات الفلكية في موعد دخول موسم الوسم

أوضح أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن موعد دخول موسم الوسم يختلف بين المؤقتين والحسابات الفلكية، مشيرًا إلى أن هذا التباين أمر طبيعي ومقبول علميًا في حدود عشرة أيام تقريبًا.
وبيّن المسند عبر حسابه على منصة “إكس” أن تقويم أم القرى يحدد دخول الوسم في 16 أكتوبر، بينما بعض الحسابات الأخرى – مثل حساب ابن بسام الفلكي رحمه الله – تجعله يبدأ في 10 أكتوبر، مؤكدًا أن هذه الفروق الزمنية لا تُعدّ خطأً، بل هي نتيجة لاختلاف المناهج الحسابية والفلكية في تحديد منازل الأنواء.
وأضاف أن الوسم وفقًا لتقويم أم القرى ينتهي في 6 ديسمبر، وتبلغ مدته 52 يومًا، موضحًا أن هذه الفترة تُعد من أهم المواسم المناخية في الجزيرة العربية، إذ تبدأ فيها درجات الحرارة بالاعتدال، وتنشط فرص الأمطار، وتتهيأ الأرض لنمو النباتات الموسمية.
واختتم المسند حديثه مؤكدًا أن مثل هذه الاختلافات بين الحسابات الفلكية تُعد مسألة علمية مشروعة ومعتادة، ولا تؤثر في جوهر الظواهر المناخية أو الفصول الزراعية، مشيرًا إلى أن المرجع في ذلك هو العلم الفلكي الدقيق والمشاهدات المناخية المتراكمة.