المسند يوضح أسباب اختلاف الحسابات الفلكية في موعد دخول موسم الوسم

وأضاف أن الوسم وفقًا لتقويم أم القرى ينتهي في 6 ديسمبر، وتبلغ مدته 52 يومًا، موضحًا أن هذه الفترة تُعد من أهم المواسم المناخية في الجزيرة العربية، إذ تبدأ فيها درجات الحرارة بالاعتدال، وتنشط فرص الأمطار، وتتهيأ الأرض لنمو النباتات الموسمية.