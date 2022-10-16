السفارة السعودية تشارك في مهرجان الزهور في أستراليا بـ"الورد الطائفي"

شاركت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا، في مهرجان الزهور السنوي الـFloriade، المقام في العاصمة الأسترالية كانبرا. وتعد هذه المناسبة من أكبر الفعاليات الثقافية على مستوى أستراليا؛ إذ يتجاوز عدد زوارها الـ(٥٠٠ ألف زائر).
وكانت مشاركة السفارة هذا العام بجناح ثقافي للتعريف بـ"الورد الطائفي" ومنتجاته وطرق تصنيعه، وما مدى ارتباط الورد بثقافة المملكة وخاصة منطقة الطائف.. وتم استغلال هذه المناسبة أيضًا للترويج للسياحة والثقافة والفنون السعودية، وتسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية خاصة في مجال الورد الطائفي.
ولاقى جناح المملكة إقبالًا كثيفًا من المسؤولين الأستراليين والدبلوماسيين والزوار من مختلف الجنسيات الذين أبدوا إعجابهم بما تم عرضه خلال هذه المناسبة.