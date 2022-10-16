السفارة السعودية تشارك في مهرجان الزهور في أستراليا بـ"الورد الطائفي"

شاركت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا، في مهرجان الزهور السنوي الـFloriade، المقام في العاصمة الأسترالية كانبرا. وتعد هذه المناسبة من أكبر الفعاليات الثقافية على مستوى أستراليا؛ إذ يتجاوز عدد زوارها الـ(٥٠٠ ألف زائر).