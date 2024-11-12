وزير الخارجية: حل الدولتين هو السبيل الأوحد لتحقيق حل عادل ودائم يرسخ السلام في المنطقة

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، أن انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض، يعكس رغبة الدول العربية والإسلامية الصادقة في مواصلة الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة، والعمل على خفض التصعيد، ووقف الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتخفيف القيود على المساعدات الإنسانية، ودعم حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.