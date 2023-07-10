الرياض.."الربيعة" يلتقي نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المركز وبرنامج الأغذية العالمي، ومناقشة مستجدات المشاريع المنفذة بينهما من أجل توفير المساعدات الغذائية الأساسية وتحسين الظروف المعيشية في المجتمعات المتضررة.
ونوّه كارل سكاو بالمستوى المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة والجهود التي يبذلها لدعم الأمن الغذائي في العالم.