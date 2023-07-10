الرياض.."الربيعة" يلتقي نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو.