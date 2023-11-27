"المعلومات المضللة على الإنترنت وتأثيرها الاقتصادي".. تحديات يؤطر لها "التعاون الرقمي"

ويشكّل انتشار المعلومات الخاطئة على المنصات الاجتماعية تحديًا كبيرًا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الثقة بها، ويعيق اعتماد التقنيات الرقمية، كما أثار انتشار المعلومات غير الصحيحة، خاصة خلال الأحداث المهمة كجائحة كوفيد-19 على سبيل المثال المخاوف بشأن تأثير هذه المعلومات على الاقتصاد الرقمي، مما يؤكد الحاجة إلى إيجاد استراتيجيات وحلول فعالة لمكافحتها.