"المعلومات المضللة على الإنترنت وتأثيرها الاقتصادي".. تحديات يؤطر لها "التعاون الرقمي"

أصدرت منظمة التعاون الرقمي ورقة بحثية تحت عنوان "From Social Media to truth: Countering Misinformation for a thriving digital economy"، التي تسلط الضوء على المعلومات الخاطئة والمضللة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تحليل شامل ومقترحات لتعزيز انتشار المعلومات الصحيحة والموثوقة، وذلك على الرابط: https://dco.org/from-social-media-to-truth-countering.