لتطوير رحلة دخول المسافرين.. أمير المدينة المنورة يدشّن مبادرة المسار الذكي بـ"الجوازات"

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّن الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مبادرة المسار الذكي بالمديرية العامة للجوازات، بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وهيئة الحكومة الرقمية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بحضور مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.