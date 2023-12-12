الخطاف وخاشقجي: المملكة رائدة في مجال التحول الرقمي ولديها رؤية بعيدة المدى

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب 2023، أقيمت مساء اليوم "الاثنين" ندوة حوارية بمسرح روشن الثقافي تحت عنوان "تمكين الاقتصاد الرقمي"، شارك فيها الأستاذان: خطاف الخطاف، وصلاح خاشقجي، فيما أدارها الأستاذ نايف الأحمدي، الذي قدّم للندوة بلمحة عابرة عن التطوّر الذي شهدته المملكة في مجال التحول الرقمي، بما جعلها في طلائع الدول على مستوى العالم في هذا المجال، مفسحًا المجال من ثَمّ للخطاف الذي استهلّ حديثه بتقديم تعريف لمفهوم التحوّل الرقمي وبداية التعامل معه؛ بقوله: مصطلح التحول الرقمي هو كلّ نشاط يتمّ عن طريق التكنولوجيا الرقمية، وهذا لم يكن موجودًا في الثمانينيات الميلادية، فأصبحنا نستعين بالتجارة وتقديم كل الخدمات إلكترونيًّا، وكانت بداية العالم الرقمي منذ نهاية السبعينات الميلادية.