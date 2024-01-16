بعد غياب 26 عامًا.. رمضان يعود للشتاء في السعودية ويتعاقب لـ8 سنوات

يستعد المسلمون حول العالم لاستقبال شهر رمضان المبارك في شهر مارس المقبل، ولكن يأتي هذا العام بتحول كبير؛ حيث سيكون أول رمضان يدخل في فصل الشتاء بعد أن خرج منه قبل نحو 26 عامًا.
من المقرر أن يبدأ شهر الصيام في السعودية يوم الاثنين الموافق 11 مارس المقبل؛ حيث بدأ فصل الشتاء في المملكة رسميًّا في 22 ديسمبر 2023 وينتهي في 20 مارس 2024.
وبدءًا من عام 2024 ولمدة 8 سنوات، سيدخل شهر رمضان في فصل الشتاء، وعلى الرغم من أن السنتين الأوليين ستكونان جزءًا منه في فصل الربيع، إلا أن السنوات المتبقية ستكون كلها في فصل الشتاء.
وفي عام 2031، ستنتقل بداية شهر رمضان إلى فصل الخريف ولمدة 8 سنوات، وفي نهاية سبتمبر 2039 سيعود دخول رمضان إلى فصل الصيف.