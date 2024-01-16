بعد غياب 26 عامًا.. رمضان يعود للشتاء في السعودية ويتعاقب لـ8 سنوات

وبدءًا من عام 2024 ولمدة 8 سنوات، سيدخل شهر رمضان في فصل الشتاء، وعلى الرغم من أن السنتين الأوليين ستكونان جزءًا منه في فصل الربيع، إلا أن السنوات المتبقية ستكون كلها في فصل الشتاء.