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نمو قياسي لتسجيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في السعودية بنسبة 49% خلال عام
أعلنت وزارة التجارة عن تسجيل نمو ملحوظ في عدد سجلات تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغ عدد السجلات 10,183 سجلًا مقارنةً بـ6,832 سجلًا في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 49%. يأتي هذا التطور في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى دعم الابتكار وتعزيز التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.
وشملت أعلى خمس مناطق في تسجيل تقنيات الذكاء الاصطناعي: الرياض التي سجلت 6,316 سجلًا، تليها مكة المكرمة بـ1,988 سجلًا، والمنطقة الشرقية بـ1,054 سجلًا، في حين سجلت المدينة المنورة 293 سجلًا، ومنطقة القصيم 137 سجلًا.
هذه الأرقام تعكس التوسع الكبير في استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء المملكة، وتؤكد على استمرار الجهود الحكومية في دعم هذا القطاع الواعد.