"بسمة حياة" يُدخل البسمة على وجوه أطفال السرطان في اليوم العالمي للفيزياء الطبية

من جانبها، قالت أخصائي أول علاج ترفيهي مرام عبدالعزيز بودي، بمستشفى الملك فهد التخصصي: في اليوم العالمي للفيزياء الطبية وتقنيي العلاج الإشعاعي تم تفعيل يوم توعوي متكامل للأطفال وذويهم وكما عهدنا عن برامج "بسمة حياة" بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية السباقين بالمشاركة بكل ما يهم الأطفال مرضى السرطان فقد تم إقامة برامج ترفيهي وتقديم الهدايا للأطفال ودعمهم.