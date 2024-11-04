"بسمة حياة" يُدخل البسمة على وجوه أطفال السرطان في اليوم العالمي للفيزياء الطبية

شاركت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في اليوم العالمي للفيزياء الطبية وتقنيي العلاج الإشعاعي، والمقام في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وذلك من خلال برنامج "بسمة حياة" الذي يقدم برامج توعوية بالتعاون مع الطاقم الطبي وكذلك برامج ترفيهية للأطفال وذويهم لدعمهم والاستمرارية في علاجهم.
من جانبها، قالت أخصائي أول علاج ترفيهي مرام عبدالعزيز بودي، بمستشفى الملك فهد التخصصي: في اليوم العالمي للفيزياء الطبية وتقنيي العلاج الإشعاعي تم تفعيل يوم توعوي متكامل للأطفال وذويهم وكما عهدنا عن برامج "بسمة حياة" بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية السباقين بالمشاركة بكل ما يهم الأطفال مرضى السرطان فقد تم إقامة برامج ترفيهي وتقديم الهدايا للأطفال ودعمهم.
وأوضح مدير البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية صالح الشمراني أن المؤسسة حرصت على المشاركة في اليوم العالمي للفيزياء الطبية وتقنيي العلاج الإشعاعي بمستشفى الملك فهد التخصصي وإقامة برامج ترفيهي للأطفال المصابين بمرض السرطان، حيث قدمت الهدايا والفقرات المنوعة التي أسعدت بها الأطفال مرضى السرطان؛ للتخفيف من الآثار المترتبة عليهم.
وبيّن "الشمراني" أن مبادرة برنامج بسمة حياة من أهم المبادرات المحلية التي تقدم خدمات لهذه الفئة وأسرهم، ويندرج البرنامج ضمن استراتيجية ومبادرة المؤسسة؛ بهدف رعاية مرضى السرطان من الأطفال من خلال طرح برامج وخدمات اجتماعية متكاملة، تهدف إلى تثقيفهم وتوعيتهم وتثقيف وتوعية أسرهم بتداعيات المرض وطرق مواجهته، بالإضافة إلى برامج ترفيهية مصاحبة.