"جامعة طيبة".. اكتشاف جين جديد مسؤول عن تشوّهات خطيرة بالقلب والدماغ لحديثي الولادة

وأضاف المنتشري؛ عند الفحص تبيّن أن سببها طفرة في جين VANGL2 الذي يورث بصفة متنحية ولأول مرة لدى البشر، وتمّت دراسة ما إذا كانت الطفرة هي المسبّب لهذا المرض، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بنوعٍ معين من أسماك التجارب "Zebrafish" لدراسة هذه الطفرة؛ ما أدّى إلى ظهور أعراضٍ مشابهة لدى الأسماك، مما يثبت أن هذه الطفرة قد تسبّبت في المرض لدى الأطفال المتوفين.