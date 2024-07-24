تضامن خمس علامات تجارية لإثراء الفراغ التعليمي

احتفلت شركة بري كلاس التي تعمل في مجال الاستشارات التعليمية والتربوية للطفولة المبكرة والتربية الخاصة بانضمام مجموعة من العلامات التجارية لنشاطها في الميادين التعليمية.
وأعربت الرئيسة التنفيذية لشركة بري كلاس الأستاذة آلاء الصويلح أن المعايير الفنلندية السعودية للطفولة المبكرة والتي تنعكس على تدريب المعلمين وإثراء البيئات الصفية، بما يضمن تحقيق مخرجات التعليم بالطرق العلمية كانت هي الدافع الحقيقي لاستقطاب الكفاءات من الموظفين المتخصصين والعلامات التجارية النوعية داخل أروقتنا التعليمية، وأشارت أن ما نسعى له في شركاتنا دائماً هو عمل نموذج رائد ونوعي يجعل الإطار النظري حقيقة ميدانية ذات مخرجات تتوافق مع متطلبات خصائص النمو للمتعلم وإستراتيجية تتوافق مع إستراتيجيات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ولقراءتها للميدان أشارت الأستاذة آلاء أن المعلم والطالب ينتظرون الفراغ التعليمي الذي يحقق طموحاتهم وعلى قدر ما نهتم بفراغهم وبيئتهم سنجني جميع الثمار بإذن الله تعالى.
وختمت حديثها بالشكر لصحيفة سبق التي عرفت دائماً بتغطيتها النوعية ذات القيمة العالية.