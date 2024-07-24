تضامن خمس علامات تجارية لإثراء الفراغ التعليمي

وأعربت الرئيسة التنفيذية لشركة بري كلاس الأستاذة آلاء الصويلح أن المعايير الفنلندية السعودية للطفولة المبكرة والتي تنعكس على تدريب المعلمين وإثراء البيئات الصفية، بما يضمن تحقيق مخرجات التعليم بالطرق العلمية كانت هي الدافع الحقيقي لاستقطاب الكفاءات من الموظفين المتخصصين والعلامات التجارية النوعية داخل أروقتنا التعليمية، وأشارت أن ما نسعى له في شركاتنا دائماً هو عمل نموذج رائد ونوعي يجعل الإطار النظري حقيقة ميدانية ذات مخرجات تتوافق مع متطلبات خصائص النمو للمتعلم وإستراتيجية تتوافق مع إستراتيجيات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.