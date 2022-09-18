اليوم بدء تطبيق "وثيقة النقل" على ناقلي السيارات والمواد الخطرة بالسعودية

تأتي هذه الوثيقة لرفع جودة الخدمة وسلامة النقل، كما تتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.. وتحتوي على بيانات تفصيلية مهمة، مثل المرسل والمُرسل اليه ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضاً بيانات المرخصين، كما تمكنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقّق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونياً.