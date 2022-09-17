"الغذاء والدواء": جهود لحماية المرضى بالاكتشاف المبكر للأعراض الجانبية للأدوية

ونوهت الهيئة بمناسبة #اليوم_العالمي_لسلامة_المرضى إلى ضرورة مشاركة المستخدمين للأدوية في حماية المجتمع عبر الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بمنصة تيقظ:

https://ade.sfda.gov.sa

وقالت الهيئة: إنها تساهم في حماية وسلامة المرضى عبر منظومة رقابية شاملة تتضمن مراقبة جودة الدواء، والحدّ من الأخطاء الدوائية، والأضرار غير المرغوب فيها الناتجة عن استخدام الأدوية، والاكتشاف المبكر للأعراض الجانبية للأدوية للحد منها، وضمان سلامة المرضى المشاركين في الدراسات السريرية.