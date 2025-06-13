مغادرة مفعمة بالدعاء والشكر.. ضيوف خادم الحرمين يودّعون المملكة بعد أداء المناسك وزيارة الروضة الشريفة

يواصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مغادرتهم تباعًا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بعد أن مَنَّ الله عليهم بإتمام مناسك الحج والعمرة، وزيارة المسجد النبوي والمعالم التاريخية في المدينة، ضمن رحلة إيمانية استثنائية اتسمت بجودة الخدمات والتنظيم الدقيق والرعاية الشاملة.
وغادرت الدفعات الأولى من الضيوف بانسيابية تامة، وذلك وفق خطة تشغيلية متكاملة تنفذها اللجان المختصة على مدار الساعة. ومن المقرر أن تستمر مغادرة بقية الضيوف خلال الساعات المقبلة حتى اكتمال مغادرة جميع المستضافين إلى بلدانهم.
وقبيل مغادرتهم، عبّر الضيوف عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على ما حظوا به من رعاية كريمة وخدمات متكاملة، أسهمت في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
كما دعوا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والإيمان، مثمنين هذا البرنامج النوعي الذي يُجسّد الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم.