مغادرة مفعمة بالدعاء والشكر.. ضيوف خادم الحرمين يودّعون المملكة بعد أداء المناسك وزيارة الروضة الشريفة

يواصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مغادرتهم تباعًا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بعد أن مَنَّ الله عليهم بإتمام مناسك الحج والعمرة، وزيارة المسجد النبوي والمعالم التاريخية في المدينة، ضمن رحلة إيمانية استثنائية اتسمت بجودة الخدمات والتنظيم الدقيق والرعاية الشاملة.