51 جهة عارضة وبرامج دولية لدعم المنشآت متسارعة النمو في "بيبان 24"

وفي إطار دعم التوسع والابتكار، تجمع منطقة "الجهات الممكنة" المنشآت مع خبراء متخصّصين لدعم المنشآت متسارعة النمو في الطرح والتصدير والتوسع الدولي، بينما تقدّم "المنطقة المليارية"، بمشاركة 16 جهة فرصة للزوّار للتعرُّف على أبرز الجهات المليارية، وما توفره من خدماتٍ ومنتجات مميزة، فيما تضم منطقة "مزوّدي الخدمة" 10 جهات متخصّصة، تعمل على تعزيز نمو المنشآت من خلال تقديم حلولٍ وخدماتٍ شاملة تلبي احتياجات المنشآت المتسارعة النمو، وتساعدها على تجاوز تحديات السوق.