وزارة الخارجية: المملكة تدين استهداف شاحنات برنامج الأغذية العالمي في السودان

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لاستهداف ثلاث شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية السودان، مؤكدة رفضها القاطع لكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة المدنيين والعاملين في مجالات الإغاثة والعمل الإنساني.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن المملكة تطالب جميع الأطراف السودانية بالالتزام بما تم التوقيع عليه في إعلان جدة بتاريخ 11 مايو 2023، وفي مقدمته الالتزام بحماية المدنيين وضمان أمن ممرات المساعدات الإغاثية والإنسانية.
وشدّدت على أهمية تغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق، وتجنيبه ويلات الحرب والصراعات الداخلية.