وزارة الخارجية: المملكة تدين استهداف شاحنات برنامج الأغذية العالمي في السودان

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن المملكة تطالب جميع الأطراف السودانية بالالتزام بما تم التوقيع عليه في إعلان جدة بتاريخ 11 مايو 2023، وفي مقدمته الالتزام بحماية المدنيين وضمان أمن ممرات المساعدات الإغاثية والإنسانية.