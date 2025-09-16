محليات محليات

المملكة تؤكد: ما تقوم به إسرائيل لم يعد مجرد انتهاكات بل سلوكًا ممنهجًا يقوم على القتل العشوائي

أدانت الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر ودعت لتحرّك دولي جاد في بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان