"قسورة العقارية" تفتح باب الشراء لمشروع "الجماوات الأول"

أعلن مجلس إدارة قسورة العقارية أن يوم 23 مارس الحالي سيكون الموعد النهائي لفتح باب شراء حصص لمشروع "الجماوات الأول" في المحفظة العقارية الثانية للفندقة السحابية وذلك من خلال تطبيق قسورة لإدارة الاستثمارات.
وبذلك أقفلت الشركة حصص الأولوية في المشروع بعد بيع حصص بقيمة تفوق 3 مليون ريال للشركاء والمستثمرين المسجلين في قوائم الأولوية.
وكانت الشركة قد سجلت أرباحاً وصلت لـ 55% لعامين متتاليين تم توزيعها بنسبة 100% بصورة ربع سنوية على 57 حصة ملكية من المحفظة العقارية الأولى استحوذ عليها المستثمرون.
وتعمل قسورة العقارية على استئجار وتأهيل العقارات وإعادة تأجيرها وفق نموذج الفندقة السحابية، وتستخدم الشركة أنظمة دخول وخروج مؤتمتة، وعقود صيانة دورية للمحافظة على جاذبية عقاراتها.
وأشارت الشركة في إعلانها إلى أن جميع حصص الملكية التي تطرحها لمشاريع قامت بتشغيلها لمدة عام على الأقل، وحققت من خلالها عوائد ربحية توافق تطلعات المستفيدين.
وتعتمد الشركة على تطوير نماذج تسويقية جاذبة للعملاء، واستخدام مواقع التسويق الرقمية ومنصات الحجوزات لرفع معدلات الإشغال بصورة سنوية لتصل لقرابة الـ 78% على أساس سنوي، وأكثر من 95% في المواسم.
وحث بيان قسورة العقارية على ضرورة التسجيل في تطبيق قسورة لإدارة الحصص المملوكة وشرائها، ولمتابعة إعلانات المشاريع القادمة، فيما تستقبل الشركة الاستفسارات من خلال www.qaswarah.info