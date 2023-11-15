أجواءٌ دافئة وأمطارٌ وخُضرة.. "أمانة الباحة" تجهّز مواقعها السياحية لاستقبال الزوّار

وبيّن أن الأمانة جهّزت أكثر من 70 حديقة ومتنزهاً، و30 ملعباً وساحة، وتركيب وتشغيل 30 من شاشات العرض، وتزيين أكثر من 5 آلاف بالإضاءات الديكورية، وتركيب وتشغيل 50 لوحة، إضافة إلى صيانة 125900 أعمال زراعية، وزراعة 49600 من الزهور والأشجار، واستعداد 446 عامل نظافة، والقيام بـ 852 جولة رقابية، وتجهيز 94 آلية ومعدات للنظافة، وصيانة 21500 كم من الطرق، وصيانة 18482 عمود إنارة، وتجهيز 60 دورة مياه، و8700 عملية رش للإصحاح البيئي.