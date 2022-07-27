طيران ناس تبدأ اختبارات القبول لـ 1000 متقدم ومتقدمة لبرنامج "طياري المستقبل" السعوديين

وشدد "طيران ناس" على ضرورة أن يكون لدى المتقدمين والمتقدمات ساعات طيران تصل إلى 240 ساعة كحد أدني، منها 25 للطائرات متعددة المحرك، و215 للطائرات ذات المحرك الواحد، وأن يكونوا حاملين لرخصة الطيران المدني كطيار تجاري على الطائرات ذات المحركين على أن تشمل الطيران باستخدام أجهزة الملاحظة الجوية، أو رخصة طيران صادرة من مؤسسة طيران مسجلة كعضو في منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) مع اعتمادها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.