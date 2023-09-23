حكام إمارات الشارقة وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان يهنئون القيادة باليوم الوطني

كما عبّر الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.