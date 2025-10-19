مركز الملك سلمان يوسّع عملياته بمشاريع إيوائية وطبية وغذائية تستهدف آلاف المحتاجين في 5 دول

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه الإغاثية والإنسانية في عدد من الدول، دعمًا للفئات المحتاجة والمتضررة، ضمن جهوده المستمرة لتقديم المساعدات العاجلة حول العالم.
ففي جمهورية أفغانستان، وزّع المركز أمس (350) حقيبة إيوائية في مديرية درة نور بولاية ننجرهار، استفاد منها (2,100) فرد يمثلون (350) أسرة من المتضررين من الزلزال، وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ لعام 2025 – 2026م.
وفي الجمهورية العربية السورية، وزّع المركز (1,482) سلة غذائية في محافظة ريف دمشق، استفادت منها (1,482) أسرة سورية، ضمن مشروع المساعدات السعودية المخصصة للشعب السوري الشقيق، لتخفيف آثار الأزمة الإنسانية الراهنة.
وفي جمهورية كينيا، نفّذ المركز مشروع "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ماليندي، حيث قدّم الفريق الطبي التطوعي (750) نظارة طبية وأجرى (150) عملية جراحية ناجحة، في إطار دعم القطاع الطبي ومساعدة مرضى العيون في إفريقيا.
وفي اليمن، وزّع المركز (3,000) كرتون تمر في مديرية حيران بمحافظة حجة، استفاد منها (18,000) فرد من الفئات الأكثر احتياجًا والنازحين وذوي الإعاقة، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور لعام 2025م.
كما وزّع المركز في جمهورية لبنان (794) سلة غذائية و(794) كرتون تمر في منطقة البقاع الأوسط، استفاد منها (3,970) فردًا، ضمن مشروع دعم الأسر الأكثر احتياجًا في لبنان للعام 2025م.
وتؤكد هذه المبادرات البُعد الإنساني الراسخ للمملكة، والتزامها المستمر عبر مركز الملك سلمان للإغاثة بإغاثة الشعوب المحتاجة، وتقديم الدعم المباشر للمجتمعات المتضررة في مختلف دول العالم.