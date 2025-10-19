مركز الملك سلمان يوسّع عملياته بمشاريع إيوائية وطبية وغذائية تستهدف آلاف المحتاجين في 5 دول

كما وزّع المركز في جمهورية لبنان (794) سلة غذائية و(794) كرتون تمر في منطقة البقاع الأوسط، استفاد منها (3,970) فردًا، ضمن مشروع دعم الأسر الأكثر احتياجًا في لبنان للعام 2025م.