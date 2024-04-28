غبار يكتم سماء عفيف.. و"الأرصاد" يرفع الإنذار للأحمر وتوقعات بأمطار غزيرة وسيول

وفي التفاصيل، رفع المركز الوطني للأرصاد درجة التنبيه للون الأحمر على محافظتي عفيف والدوادمي، للتوقعات بهطول أمطار غزيرة، قد يصاحبها رياح شديدة وانعدام في مدى مستوى الرؤية الأفقية، كذلك قد تُصحب بتساقط البرد وجريان السيول مع صواعق رعدية، وذلك حتى منتصف الليلة الأحد.