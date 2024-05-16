9 فرص بالجبيل والمزاحمية.. "الثروة العقارية" تعلن عن مزاد الفرص العقارية

ويتميّز المزاد بعرض مميز يشمل مجمعًا في مدينة الجبيل بمساحة 38 ألف متر مربع يتضمّن 51 فيلا، بالإضافة إلى 8 قطع أراضٍ زراعية في المزاحمية، كل واحدة بمساحة 10 آلاف متر مربع.