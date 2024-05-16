9 فرص بالجبيل والمزاحمية.. "الثروة العقارية" تعلن عن مزاد الفرص العقارية

في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع العقاري في مدينة الجبيل والمزاحمية، تطرح شركة "الثروة العقارية" مزاد الفرص العقارية، الذي يضمّ 9 فرص استثمارية متنوعة.
ويتميّز المزاد بعرض مميز يشمل مجمعًا في مدينة الجبيل بمساحة 38 ألف متر مربع يتضمّن 51 فيلا، بالإضافة إلى 8 قطع أراضٍ زراعية في المزاحمية، كل واحدة بمساحة 10 آلاف متر مربع.
ويعتبر هذا المزاد فرصة لا تُفوّت للمستثمرين ورجال الأعمال والمطورين العقاريين.
وبدأ المزاد يوم الأربعاء الموافق 15 مايو في تمام الساعة 10 صباحًا، ويستمرّ حتى يوم الخميس الموافق 23 مايو الساعة 9 مساءً، عبر منصة مباشر للمزادات.
وللمزيد من التفاصيل والتسجيل: يُرجى زيارة الرابط .
وللتواصل والاستفسار يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء بشركة الثروة العقارية عبر الأرقام التالية:
055435354
0550444360
920003566