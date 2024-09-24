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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين البلدَيْن
ناقشا تكثيف التنسيق في القضايا التي تهم البلدَيْن وفي مقدمتها الأوضاع في غزة ومحيطها
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أحمد عطاف، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها.
حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.