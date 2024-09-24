وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين البلدَيْن

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أحمد عطاف، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك الأمريكية.