في 8 مجالات.. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق "منح رواد البحث والابتكار"

وتستهدف المِنَح تعظيمَ أثرها على المستوى المحلي والدولي، وتوطين التقنيات السيبرانية وابتكار الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية الحالية والمستقبلية، ضمن "البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني" الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع ذراعها التقني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، ويضم مجموعة من المبادرات الرامية إلى تمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتشجيع نمو واستقطاب الأبحاث السيبرانية الواعدة فيه.