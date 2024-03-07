سيارات بيجو تحقق المركز الأول في مبيعات السيارات الأوروبية في المملكة

حققت سيارات بيجو الفرنسية أفضل مبيعات لها ضمن فئة السيارات الأوروبية لعام 2023.
وتصدرت علامة بيجو الفرنسية قائمة الطرازات بنسبة وصلت إلى 35٪ من إجمالي السيارات الأوربية التي بيعت في السوق السعودي العام الماضي 2023.
وتأتي هذه النتائج كمؤشر على القبول الكبير الذي حظيت به سيارات "بيجو" لدى العملاء في المملكة العربية السعودية، حيث يبدي المستهلكون اهتماماً متزايداً بتلك العلامة الفرنسية؛ لما تتمتع به من جودة وأداء ممتازين.
ويُعتبر المجدوعي للسيارات الوكيل المعتمد لعلامة بيجو في المملكة العربية السعودية شريكاً رئيسياً في تعزيز نجاح هذه العلامة.