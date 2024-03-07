سيارات بيجو تحقق المركز الأول في مبيعات السيارات الأوروبية في المملكة

وتأتي هذه النتائج كمؤشر على القبول الكبير الذي حظيت به سيارات "بيجو" لدى العملاء في المملكة العربية السعودية، حيث يبدي المستهلكون اهتماماً متزايداً بتلك العلامة الفرنسية؛ لما تتمتع به من جودة وأداء ممتازين.