انطلاق منافسات "كأس فرسان علم السموم العرب" في نسختها الأولى عربياً

انطلقت أمس الأول الجمعة التصفيات الأولى لمسابقة" كأس فرسان علم السموم العرب " برعاية معالي وزير الصحة وهي الأولى من نوعها على مستوى الدول العربيةوتأتي بالتزامن مع فعاليات المؤتمر الدولي السادس تحت شعار " المعرفة والمهارة والقدرة في الصيدلة وعلم السموم"، المنعقد في مدينة الرياض تحت مظلة القمة العالمية للتميز في العلوم الطبية الشرعية ضمن ملتقى الصحة العالمي .
وتشهد المسابقة مشاركة واسعة تضم 28 جامعة يمثلون 10 دول عربية، في مقدمتها المملكة العربية السعودية التي تشارك ب 9 جامعات، تليها الأردن بـ 5 جامعات، مما يعكس روح المنافسة بين الدول العربية لهذه التظاهرة العلمية الفريدة، والتي تُشرف عليها الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية.
وتشهد مدينة الدمام المرحلتين الأولى والثانية من التصفيات التمهيدية تحت إشراف فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع مركز الخدمات الطبية الشرعية بالمنطقة، وبدعم من الجمعية الصيدلية السعودية ،حيث تم تقسيم المسابقة إلى أدوار تمهيدية، وتضمنت مواجهات مباشرة وصعود متأهلين مباشرة إلى الأدوار التالية، في نظام تنافسي مثير يظهر حماس الطلبة ومستواهم العلمي المتقدم.
وتركزت أبرز مواجهات الدور الأول ضمن المجموعة الأولى مواجهة بين جامعة نينوى من العراق و جامعة بيروت العربية من لبنان.
· فيما يواجه ضمن المجموعة الثانية فريق الجامعة الهاشمية و الجامعة الأردنية من الأردن.وفي المجموعة الثالثة يواجه فريق جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية مع جامعة سليمان الراجحي السعودية. في حين تتجه الأنظار إلى مواجهة هامه ضمن المجموعة الرابعةوتجمع مابين جامعة الإسكندرية من مصر مع جامعة الملك سعود .
وتقام فعاليات التصفيات الأولى والثانية في الدمام ، فيما تقام التصفيات النهائية ضمن المرحلة الثالثة في مدينة الرياض خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025. إيذاناً ببدء العد التنازلي للكشف عن البطل وذلك في الحفل الختامي الذي سيتم خلاله التكريم وإعلان الفائزين وتتويج بطل "كأس فرسان علم السموم العرب" في حفل يقام برعاية معالي وزير الصحة وبحضور نخبة من الخبراء والقيادات الصحية والعلمية من داخل المملكة وخارجها.