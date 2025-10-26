انطلاق منافسات "كأس فرسان علم السموم العرب" في نسختها الأولى عربياً

وتشهد مدينة الدمام المرحلتين الأولى والثانية من التصفيات التمهيدية تحت إشراف فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع مركز الخدمات الطبية الشرعية بالمنطقة، وبدعم من الجمعية الصيدلية السعودية ،حيث تم تقسيم المسابقة إلى أدوار تمهيدية، وتضمنت مواجهات مباشرة وصعود متأهلين مباشرة إلى الأدوار التالية، في نظام تنافسي مثير يظهر حماس الطلبة ومستواهم العلمي المتقدم.