وزير الإعلام يقيم مأدبة عشاء للوفود الإعلامية المشاركة في "ملتقى إعلام الحج"

أقام وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، مأدبة عشاء للوفود الإعلامية المشاركة في تغطية موسم الحج لهذا العام 1445هـ؛ بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني أحمد عساف، وعددٍ من ممثلي القطاعات المشاركة في "ملتقى إعلام الحج"، وذلك بمقر الملتقى في مكة المكرمة.