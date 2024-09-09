شاهد.. الحمير وعربات الخيول تثير استياء زوَّار ومرتادي حجز الشرائع بمكة

يشهد موقف حجز الشرائع بمكة المكرمة وجودًا متزايدًا للأحصنة والخيول والعربات، ما أدى إلى مشكلات متعددة تتمثل في التشوه البصري والمخاطر الصحية في هذا الموقع الذي يعد المتنفس الوحيد لأهالي شرق مكة ويسبب تشوهًا بصريًا واضحًا، خصوصًا بسبب المخلفات التي تتركها الحيوانات في المنطقة، مما يؤثر على النظافة العامة ويسبب انبعاث روائح كريهة ويزيد من انتشار الحشرات.