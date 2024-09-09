شاهد.. الحمير وعربات الخيول تثير استياء زوَّار ومرتادي حجز الشرائع بمكة

يشهد موقف حجز الشرائع بمكة المكرمة وجودًا متزايدًا للأحصنة والخيول والعربات، ما أدى إلى مشكلات متعددة تتمثل في التشوه البصري والمخاطر الصحية في هذا الموقع الذي يعد المتنفس الوحيد لأهالي شرق مكة ويسبب تشوهًا بصريًا واضحًا، خصوصًا بسبب المخلفات التي تتركها الحيوانات في المنطقة، مما يؤثر على النظافة العامة ويسبب انبعاث روائح كريهة ويزيد من انتشار الحشرات.
وفي التفاصيل، ترتبط بهذه الظاهرة العديد من المخاطر الصحية الأخرى مثل الإصابات التي قد يتعرض لها الأطفال الذين يقومون بركوب الخيول والعربات دون رقابة كافية، كما تؤدي هذه الأنشطة غير المنظمة إلى حوادث وإصابات، خصوصًا إذا لم تكن هناك إجراءات أمان كافية متبعة.
وتعد هذه الأنشطة غير ملائمة للموقع الذي يستخدمه أهالي شرق مكة لممارسة رياضة المشي والجلوس للاستمتاع ببداية اعتدال الأجواء في مكة المكرمة، مما يزيد من حالة الفوضى ويعوق انسيابية الحركة في الموقف، ويتطلب معالجة هذه المشكلات تدخلاً من الجهات المعنية لتنظيم الأنشطة في المكان، وفرض معايير النظافة والسلامة بشكل صارم حفاظًا على سلامة الجميع.