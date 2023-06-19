رئيس نادي قطر لمزايين الإبل: مهرجان "جادة تبوك" يُنشِّط السياحة التراثية والاستثمار بالمجال

وتابع: سوف يسهم مهرجان جادة الإبل في تبوك بتنشيط حركة الاستثمار في المجال، كما سيلعب دورًا كبيرًا في نشر التوعية بمختلف مناطق السعودية عن الإبل؛ لأنه في السابق كان الاهتمام بهذه المهرجانات ينحصر في مناطق معينة، ولكن عقب إطلاق سلسلة المهرجانات سوف يكون هناك انتشار أوسع، وسيكون لها دور في تنشيط السياحة التراثية بجميع المناطق بالسعودية.