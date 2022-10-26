وفاتان و9 إصابات في حادث تصادم حافلة تقل 50 شخصاً بمكة

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 9 آخرون، صباح اليوم، بعد وقوع حادث تصادمٍ لحافلة تقل 50 راكباً.
تفصيلاً؛ تلقت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة في الساعة 11:23 من مساء أمس الثلاثاء بلاغاً من العمليات الموحدة يُفيد بوجود حادث تصادم حافلة نقل ركاب تقل 50 ركاباً في الدائري الثالث؛ جسر الرصيفة، وبه عددٌ من الإصابات.
وفور تلقي البلاغ تمّ توجيه 6 فرق إسعافية، وحين وصول أول فرقة للموقع وبعد عمل الفرز للحالات تبين وجود حالتَي وفاة و9 إصابات تراوحت بين المتوسطة والطفيفة، وتمّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلت الحالات إلى مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.