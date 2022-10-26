وفاتان و9 إصابات في حادث تصادم حافلة تقل 50 شخصاً بمكة

تفصيلاً؛ تلقت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة في الساعة 11:23 من مساء أمس الثلاثاء بلاغاً من العمليات الموحدة يُفيد بوجود حادث تصادم حافلة نقل ركاب تقل 50 ركاباً في الدائري الثالث؛ جسر الرصيفة، وبه عددٌ من الإصابات.