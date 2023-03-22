وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة الـ102 من طلبة "فيصل الجوية"

رعى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، حفل تخريج الدفعة الـ(102) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية في مقر الكلية بالرياض.
وتفصيلاً، كان في استقبال وزير الدفاع لدى وصوله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان.
وفي الحفل المعد بتلك المناسبة ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة، عبَّر فيها عن ترحيبه بوزير الدفاع، ورعايته حفل تخريج الدفعة الـ(102) من طلبة الكلية.
وأوضح أن الخريجين فخورون بما أنجزوه بعد أن أمضوا في الكلية أكثر من ثلاثة أعوام من الدراسة والتدريب والتأهيل، انتظموا خلالها في عدد من المسارات والبرامج الدراسية، التي دُمج فيها التعليم الأكاديمي، والتدريب التخصصي، والإعداد المعنوي؛ لبناء شخصية عسكرية محترفة، في مختلف التخصصات التي تحتاج إليها القوات الجوية، وأصبحوا جاهزين لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
تلا ذلك كلمة الخريجين، ألقاها الخريج فراج بن عماش الحربي، ثمَّن فيها رعاية وزير الدفاع حفل تخريج طلبة الكلية، مشيدًا بما وفّرته الكلية من وسائل وإمكانات وفق أرقى التقنيات وأحدثها.. مقدمًا شكرهم لقادة الكلية ومعلميها ومدربيها، الذين كانوا نِعم الموجِّه والقدوة لهم.
وردد الخريجون نشيد الكلية، ثم أدوا القَسَم، وأُعلنت النتائج، وكرَّم وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، وتسلَّم بهذه المناسبة هديتَين تذكاريتَين من قائد القوات الجوية، ومن قائد الكلية.
بعد ذلك عُزف السلام الملكي، والتُقطت صورة تذكارية مع الخريجين.
وقد حضر الحفل كل من: قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، وقائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، ومعالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيب، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين، وأولياء أمور الخريجين.