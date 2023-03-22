وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة الـ102 من طلبة "فيصل الجوية"

وقد حضر الحفل كل من: قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، وقائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، ومعالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيب، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين، وأولياء أمور الخريجين.