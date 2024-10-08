توقيع مذكرة تفاهم بين "المقاولين" والمنتدى السعودي للأبنية الخضراء

وقّعت الهيئة السعودية للمقاولين والمنتدى السعودي للأبنية الخضراء, ضمن فعاليات المنتدى السعودي للأبنية الخضراء, أمس, مذكرة تفاهم, بحضور ورعاية وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والمنتدى من خلال تقديم برامج تدريبية وتطويرية، إضافة إلى منح شهادات الاعتماد عبر القنوات التعليمية المتاحة للطرفين.
وتسعى إلى إنشاء إطار لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات من خلال ورش العمل والندوات وجلسات التدريب، ومشاركة الأبحاث والمنشورات المتعلقة بالمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وتشمل المذكرة التعاون في المعارض والمؤتمرات والندوات ذات الصلة، والإسهام في الحملات التسويقية لتعزيز خدمات وإنجازات الطرفين, كما سيتم دعوة المنتدى للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها الهيئة، مع توفير الدعوات للمؤتمرات الدولية ذات الصلة.
ويعكس توقيع المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المقاولات، وزيادة الوعي بالاستدامة البيئية، مما سيسهم في تعزيز القدرات والكفاءات في قطاع المقاولات في المملكة.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تهدف إلى تنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التواصل بين الأطراف ذات العلاقة في القطاع، كما تعمل على إيجاد بيئة آمنة تخدم ملاك المشاريع ورواد القطاع من المقاولين والمهتمين.