مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يُعيّن "تشارلز حلاب" رئيسًا تنفيذيًا جديدًا

يُذكر أن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي تأسس عام 1993، وهو المنظمة الثنائية الرائدة في تعزيز الأعمال التجارية بين المجتمعات التجارية السعودية والأمريكية، ويعمل سنويًا على توفير المعلومات والتأثير والمساعدة للشركات الأعضاء في كلا البلدين، بالإضافة إلى الشركات السعودية والأمريكية غير الأعضاء، لبناء شراكات ناجحة، من خلال البعثات التجارية، وخدمات تطوير الأعمال، والمؤتمرات، وفرص التواصل، والمنشورات التي ينظمها.