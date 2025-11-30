"كأس نادي الصقور 2025" يختتم منافسات الملواح بـ6 أشواط نخبة و155 صقرًا

أسدل "كأس نادي الصقور 2025" الستار اليوم على مسابقة الملواح بإقامة ستة أشواط ختامية للنخبة المحليين، قرب شاطئ نصف القمر بمحافظة الخبر، ضمن شراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، وبمشاركة أكثر من 155 صقرًا.



وشهدت المسابقة على مدى ثمانية أيام تنافسًا قويًا بين الصقارين على جوائز تتجاوز عشرة ملايين ريال، وُزعت على الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في 48 شوطًا شملت فئات الهواة والمحترفين والمُلاك والنخبة.



وجاءت نتائج اليوم الأخير على النحو التالي:

فاز بشوط شاهين فرخ للنخبة الصقار حمد عبدالله محمد المري بصقره "ظن" بزمن 14.420 ثانية.

وفي شوط شاهين قرناس، حقق برغش بن محمد بن برغش المنصوري المركز الأول بصقره "SH13" بزمن 14.553 ثانية.



كما توّج المنصوري مجددًا في شوط جير شاهين فرخ بصقره "GB7" بزمن 13.689 ثانية.

وفي شوط جير شاهين قرناس للنخبة، فاز حميد بن محمد بن برغش المنصوري بصقره "حصري" بزمن 13.624 ثانية.



وفي شوط جير تبع فرخ، حصد الصقار أمين بن عبدالله بن علي الملاح المراكز الثلاثة الأولى، أبرزها بصقره "88" بزمن 13.914 ثانية.



واختُتمت الأشواط بفوز حميد المنصوري مجددًا بشوط جير تبع قرناس بصقره "195" بزمن 14.237 ثانية.



وتضمنت فعاليات "الكأس" المصاحبة العديد من التجارب التفاعلية في مركز الظهران إكسبو، منها: ميدان الرماية، ومتحف شلايل، ومنطقة صقار المستقبل للأطفال، وجناح أسلحة الصيد الذي يُقام لأول مرة خارج الرياض، إلى جانب عروض تراثية وحرف يدوية ومنطقة مخصصة للتراث.