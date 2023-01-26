لمجتمع حيوي وقوي... "مسك" تطلق النسخة الرابعة من برنامج "قادة 2030"

ونُظمت ضمن برنامج استقبال الدفعة الرابعة من برنامج "قادة 2030" جلسة حوارية مع المنهدس الناصر، أشار خلالها إلى أن رؤية 2030 فتحت آفاقًا وفرصًا للجيل الحالي؛ الأمر الذي يتطلب التركيز على أساليب القيادة وأنماط الاستراتيجيات وآليات اتخاذ القرارات الفعّالة، وكذلك القدرة على التنفيذ والإنجاز وتأهيل الكوادر البشرية وأساليب تحفيز الكفاءات في المؤسسات, موضحًا بأن القائد الإداري الفعّال عليه استشراف المستقبل والتنفيذ وبناء الفريق والاستماع لأعضائه وبث روح الإيجابية لدى الموظفين وإظهار المرونة والصلابة في مواجهة الأحداث وروح التواضع الذي ينبغي أن يزداد كلما ارتقى القائد الإداري في مكانته وتأثيره.