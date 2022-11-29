ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز.. "12" متأهلاً للتحكيم النهائي في فئة الفحل وإنتاجه للونَيْ المجاهيم والحمر

وجاءت أسماء المتأهلين للتحكيم النهائي في فئة المجاهيم على النحو الآتي: سالم هادي بن مسعود المري، وعبدالله صالح السندوانة المري، وفرج محمد شعف الدوسري، وفيصل بادي بداح الدوسري، ومحمد بن راشد بن علي المري، ومحمد عبدالهادي بن محمد المري، وجابر حمد جابر المري.