شراكة استراتيجية لتبادل الخبرات والموارد بين ماس كومنكيشن وManyTimes

وحسب البيان الصادر فقد أشار الرئيس التنفيذي لـMass Communication علي الهمامي إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات العملاء بشكل شامل. كما أشار إلى أنه من خلال هذه الشراكة، ستكون الفرصة أكبر للطرفين في توسيع نطاق الخدمات وتحقيق نمو مستدام في قطاع التواصل والإعلام والتسويق.